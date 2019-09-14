Экс-главу Минздрава ДРК задержали за присвоение выделенных на борьбу с Эболой денег

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Сотрудники правоохранительных органов Демократической Республики Конго задержали бывшего министра здравоохранения страны Оли Илунгу Каленгу за присвоение и растрату денег, выделенных на борьбу с Эболой.
Экс-главу Минздрава ДРК задержали за присвоение выделенных на борьбу с Эболой денег
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Об этом сообщает AFP.

Как указывает агентство, ссылаясь на полицию, он был задержан в столице страны — Киншасе.

По версии правоохранительных органов, бывший министр намеревался вскоре покинуть страну, хотя ему ранее запретили уезжать из ДРК из-за проводящегося расследования.

В настоящий момент он находится под стражей.

Ранее Inforeactor сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о работе российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее.

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