Экс-главу Минздрава ДРК задержали за присвоение выделенных на борьбу с Эболой денег
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Об этом сообщает AFP.
Как указывает агентство, ссылаясь на полицию, он был задержан в столице страны — Киншасе.
По версии правоохранительных органов, бывший министр намеревался вскоре покинуть страну, хотя ему ранее запретили уезжать из ДРК из-за проводящегося расследования.
В настоящий момент он находится под стражей.
Ранее Inforeactor сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о работе российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее.