Роспотребнадзор рассказал о работе отечественных специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о работе российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

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РИА Новости

Как заявила Попова, россияне внесли заметный вклад, остановив распространение эпидемии в республике. Лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают работать. Они готовы к проведению диагностики особо опасных инфекционных заболеваний. Также в рамках сотрудничества открыт российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, передаёт Newinform. Ранее сообщалось, что в Конго от вируса Эбола скончался ещё один человек.