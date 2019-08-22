Роспотребнадзор рассказал о работе отечественных специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее
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- РИА Новости
Как заявила Попова, россияне внесли заметный вклад, остановив распространение эпидемии в республике.
Лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают работать. Они готовы к проведению диагностики особо опасных инфекционных заболеваний.
Также в рамках сотрудничества открыт российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, передаёт Newinform.
Ранее сообщалось, что в Конго от вируса Эбола скончался ещё один человек.