В Германии произошло крушение судна с российско-украинским экипажем

Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате крушения судна с экипажем из 11 россиян и двух украинцев на Эльбе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Германскую службу расследований аварий на море.

«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать», — указал собеседник.

Отмечается, что, по предварительным данным, в машинном отделении судна, следовавшего из Калининграда в Роттердам под флагом Мальты, возник пожар, который в настоящее время потушен.

5 сентября стало известно, что прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака.