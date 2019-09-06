В Германии произошло крушение судна с российско-украинским экипажем

Короткая ссылка
Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате крушения судна с экипажем из 11 россиян и двух украинцев на Эльбе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Германскую службу расследований аварий на море.

«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать», — указал собеседник.

Отмечается, что, по предварительным данным, в машинном отделении судна, следовавшего из Калининграда в Роттердам под флагом Мальты, возник пожар, который в настоящее время потушен. 

5 сентября стало известно, что прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить