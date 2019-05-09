В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара

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Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.

Как уточняет CBS, пожар произошёл в жилом доме в Гарлеме.

Отмечается, что тела мужчины, женщины, а также двух мальчиков и двух девочек в возрасте от 3 до 11 лет обнаружили пожарные, когда смогли добраться до их квартиры на пятом этаже здания.

Согласно предварительным данным, пожар начался из-за плиты на кухне, после чего огонь быстро охватил каждую комнату квартиры.

В сентябре 2018 года в Нью-Йорке 21 человек пострадал в результате пожара в торговом центре.

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