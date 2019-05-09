В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара
Как уточняет CBS, пожар произошёл в жилом доме в Гарлеме.
Отмечается, что тела мужчины, женщины, а также двух мальчиков и двух девочек в возрасте от 3 до 11 лет обнаружили пожарные, когда смогли добраться до их квартиры на пятом этаже здания.
Really hope everyone is ok, all things considered. @FDNY@NY1@CBSNewYork@fox5ny@ABC7NYpic.twitter.com/XCG0DLRwbR— Greg Dubois (@marvelgd) 8 мая 2019 г.
Согласно предварительным данным, пожар начался из-за плиты на кухне, после чего огонь быстро охватил каждую комнату квартиры.
В сентябре 2018 года в Нью-Йорке 21 человек пострадал в результате пожара в торговом центре.