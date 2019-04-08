СМИ назвали самую «пьющую» профессию в США

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Американское издание The Military Times со ссылкой на исследование, проведённое сетью лечебных центров Delphi Behavioral Health Group, сообщило, что военнослужащие Соединённых Штатов проводят больше дней в году за распитием спиртных напитков, чем представители других профессий.
СМИ назвали самую «пьющую» профессию в США
  • Reuters

Отмечается, что соответствующий анализ проведён на основании данных, собранных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США с 2013 по 2017 год.

В опросе приняли участие около 27 тыс. человек из 25 разных сфер деятельности.

Исследование показало, что американские военные употребляют алкоголь в среднем 130 дней в году.

Второе место досталось шахтёрам — 112 дней, третье — строителям (106 дней).

В марте 2018 года американский интернет-портал 24/7 Wall St. опубликовал рейтинг самых «пьющих» штатов США по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.

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