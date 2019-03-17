СМИ: Военные расходы могут разорить США

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Соединённые Штаты могут оказаться на грани разорения из-за растущих расходов на военно-промышленный комплекс, пишет в своей статье для CounterPunch Джон Уайтхед.
СМИ: Военные расходы могут разорить США
  • Reuters

«Военные расходы превращают США в банкрота. На нашем государстве паразитирует военно-промышленный комплекс, который поддерживают военные дельцы, коррумпированные политики и иностранные правительства», — говорится в материале.

Автор приводит данные организации Open the Government, которая выяснила, что часть денег тратится на не связанные с военным делом покупки. Так, согласно её исследованию, среди приобретённых в конце налогового года предметов значатся посуда ($53 тыс.), алкоголь (308 тыс.), музыкальные инструменты стоимостью ($1,7 млн), а также шейки лангуста и крабы ($4,6 млн).

Правительство США тратит гораздо больше, чем получает, и берёт большие займы у иностранных правительств и социального сектора на поддержку госинститутов и финансирование войн за рубежом, пишет Уайтхед. При этом, по его словам, нужды американцев занимают далеко не первое место в госбюджете.

«Если это формула того, как сделать Америку снова великой, то она не работает», — констатирует он.

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