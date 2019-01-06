В Лондоне на акции протеста задержали четырёх сторонников брексита

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Полиция Лондона задержала четырёх сторонников брексита, одетых в жёлтые жилеты, в ходе демонстрации в центре британской столицы.

Об этом информирует газета Evening Standard со ссылкой на представителя лондонской полиции.

Порядка 100 участников демонстрации прошли маршем от вокзала Ватерлоо до Трафальгарской площади. 

Отмечается, что троих человек задержали по подозрению в нарушении общественного порядка.

«Также по подозрению в нападении на полицейских задержана 13-летняя девочка», — сообщил представитель полиции.

Ранее завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил предстоящий переговорный процесс по выходу Великобритании из Евросоюза.

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