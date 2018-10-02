Мэй: после брексита Британия будет отдавать приоритет высококвалифицированным мигрантам

Высококвалифицированные работники, вне зависимости от тех государств, откуда они прибыли, будут пользоваться приоритетным правом на работу в Великобритании после выхода страны из ЕС. Такое мнение выразила британский премьер Тереза Мэй.

«Это будет система, базирующаяся на квалификации, когда значение будет иметь профессиональное мастерство работников, а не то, откуда они приехали», — приводит The Financial Times слова Мэй.

Премьер добавила, что после брексита практике привлечения низкоквалифицированной рабочей силы будет положен конец.

Ранее Мэй заявила, что выход Великобритании из ЕС будет успешным независимо от результатов переговоров.

Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил предстоящий переговорный процесс по выходу Великобритании из Евросоюза.