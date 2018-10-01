Глава МИД Великобритании призвал ЕС не превращаться в тюрьму, «подобную СССР»

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая на съезде Консервативной партии, призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, «подобную СССР», сообщает РИА Новости.

«Что случилось с уверенностью и идеалами европейской мечты? ЕС создавался, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз запрещал людям уезжать», — заявил Хант.

Он раскритиковал политику ЕС на переговорах с Британией по Brexit, заявил, что Евросоюз «наказывает» Соединённое Королевство за решение покинуть объединение.

Хант отметил, что «урок, который нам преподносит история, ясен. Если вы превратите Евросоюз в тюрьму, желание уйти не уменьшится, а начнёт расти. И мы не будем единственным узником, который захочет сбежать».

Он также раскритиковал предложения ЕС по сохранению Северной Ирландии в Таможенном союзе во имя выполнения Соглашения Страстной Пятницы. Он подчеркнул, что Великобритания никогда не согласится на появление границы на своей территории.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что выход Великобритании из ЕС будет успешным независимо от результатов переговоров.