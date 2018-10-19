Эксперт прокомментировал слова Шойгу о сотрудничестве России и Китая

Замдиректора Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук Андрей Островский в беседе с ФАН прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что сотрудничество Москвы и Пекина достигло одного из лучших периодов за всю историю двусторонних отношений.

«Сотрудничество России с Китаем в военно-политическом плане сегодня действительно находится на очень высоком уровне: лидеры двух стран регулярно контактируют, Китай и Россия ежегодно участвуют в совместных военных манёврах», — сказал Островский.

Вместе с тем, считает эксперт, в торгово-экономических отношениях «есть, куда расти».

Как полагает Островский, Москве необходимо увеличивать объём инвестиций в китайскую экономику и привлекать китайские инвестиции в российскую.

Эксперт добавил, что Пекин — это не только хороший военный союзник, но и перспективный экономический партнёр, особенно в свете торговых войн между США и КНР.

Ранее Шойгу сказал, что отношения России и Китая находятся на подъёме, страны активно сотрудничают в многосторонних форматах.

Также главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Китая.