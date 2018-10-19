Шойгу: сотрудничество России и Китая достигло одного из лучших периодов за всю историю

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина достигло одного из лучших периодов за всю историю двусторонних отношений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, которое поступило в распоряжение RT.

«Отношения России и Китая находятся на подъёме, страны активно сотрудничают в многосторонних форматах... В настоящий момент российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю их историю», — отметил Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

При этом он добавил, что стороны намерены «полностью реализовать имеющиеся договорённости в сфере ВТС».

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие китайских военных во внутренних российских учениях свидетельствует о расширении взаимодействия двух государств во всех сферах.

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Китая.