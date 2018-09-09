В Афганистане при атаке талибов погибли 20 человек

В Афганистане по меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* в провинции Баглан.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, талибы совершили нападение на несколько контрольно-пропускных пунктов в районе Баглан-э-Маркази в ночь на 9 сентября.

По информации источника, под контроль талибов перешли пять армейских и восемь полицейских КПП, а также несколько селений.

Ранее стало известно, что в Афганистане в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан погибли по меньшей мере 45 сотрудников сил безопасности.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.