В Афганистане при атаке талибов погибли 20 человек

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В Афганистане по меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* в провинции Баглан.
В Афганистане при атаке талибов погибли 20 человек
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, талибы совершили нападение на несколько контрольно-пропускных пунктов в районе Баглан-э-Маркази в ночь на 9 сентября. 

По информации источника, под контроль талибов перешли пять армейских и восемь полицейских КПП, а также несколько селений.

Ранее стало известно, что в Афганистане в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан погибли по меньшей мере 45 сотрудников сил безопасности.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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