В Афганистане при атаке талибов погибли 20 человек
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, талибы совершили нападение на несколько контрольно-пропускных пунктов в районе Баглан-э-Маркази в ночь на 9 сентября.
По информации источника, под контроль талибов перешли пять армейских и восемь полицейских КПП, а также несколько селений.
Ранее стало известно, что в Афганистане в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан погибли по меньшей мере 45 сотрудников сил безопасности.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.