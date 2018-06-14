В генеральном консульстве Турции в Казани первый тур выборов пройдёт 16 и 17 июня
- Reuters
Выборы в самой Турции пройдут в воскресенье, 24 июня. Граждане могут воспользоваться правом голоса в любом представительстве своей страны или на таможенном посту.
Как отметил Доган, общее число заявленных избирателей за пределами Турции составляет около 3 млн. Из них в России зарегистрированы примерно 11 тыс.
В консульском округе генконсульства Турции, в который входят Татарстан, Башкирия, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Самарская область, зарегистрированы около 1 тыс. избирателей.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть отменён после проведения выборов 24 июня.