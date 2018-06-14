В генеральном консульстве Турции в Казани первый тур выборов пройдёт 16 и 17 июня

В генеральном консульстве Турции в Казани первый тур президентских и парламентских выборов состоится 16 и 17 июня, второй (в случае необходимости) запланирован на 1 июля. Как сообщает «Реальное время», об этом заявил генконсул Ахмет Садык Доган.

Выборы в самой Турции пройдут в воскресенье, 24 июня. Граждане могут воспользоваться правом голоса в любом представительстве своей страны или на таможенном посту.

Как отметил Доган, общее число заявленных избирателей за пределами Турции составляет около 3 млн. Из них в России зарегистрированы примерно 11 тыс.

В консульском округе генконсульства Турции, в который входят Татарстан, Башкирия, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Самарская область, зарегистрированы около 1 тыс. избирателей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть отменён после проведения выборов 24 июня.