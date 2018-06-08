Эрдоган заявил о возможности отмены режима ЧП в Турции после выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть отменён после проведения парламентских и президентских выборов 24 июня.
Об этом информирует турецкий телеканал NTV.
«После выборов, возможно, пойдёт речь о том, чтобы отменить режим ЧП», — сказал турецкий лидер.
В апреле сообщалось, что в Турции продлили режим ЧП.
Режим чрезвычайного положения был введён в стране в июле 2016 года после попытки госпереворота.
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