Эрдоган заявил о возможности отмены режима ЧП в Турции после выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть отменён после проведения парламентских и президентских выборов 24 июня.

Об этом информирует турецкий телеканал NTV. «После выборов, возможно, пойдёт речь о том, чтобы отменить режим ЧП», — сказал турецкий лидер. В апреле сообщалось, что в Турции продлили режим ЧП. Режим чрезвычайного положения был введён в стране в июле 2016 года после попытки госпереворота.