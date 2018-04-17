Власти Турции продлили режим ЧП в стране
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что правительство Турции приняло решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) ещё на три месяца.
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
Режим ЧП в Турции был введён летом 2016 года после попытки государственного переворота.
В январе сообщалось, что режим чрезвычайного положения в стране был продлён в шестой раз.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: