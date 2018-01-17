В Турции продлили режим ЧП

Власти Турции приняли решение в шестой раз продлить режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил вице-премьер страны Бекир Боздаг.

«С 19 января 2018 года режим ЧП в Турции будет продлён ещё на три месяца», — приводит его слова Hürriyet.

Как отметил Боздаг, данное решение целесообразно с учётом серьёзных угроз и рисков, с которыми сталкивается страна в настоящее время.

До этого режим ЧП продлевался в Турции 16 октября. Впервые он был введён после попытки переворота в июле 2016 года.