В США самолёт совершил аварийную посадку на автостраду

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В американском штате Юта одномоторный самолёт совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с механикой.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошёл во время обучающего полёта. На борту самолёта находились инструктор и его ученик.

В результате происшествия никто не пострадал, хотя самолёт задел транспортное средство на земле.

Ранее самолёт Airbus 321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил внеплановую посадку в берлинском аэропорту Тегель из-за отказа одного из двигателей.

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