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Инцидент со стрельбой у здания Агентства нацбезопасности США не связан с терроризмом

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В Федеральном бюро расследований (ФБР) заявили, что инцидент со стрельбой у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) США не связан с террористической деятельностью.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на ФБР.

«В ФБР заявили, что инцидент со стрельбой возле здания АНБ не связан с терроризмом», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы неподалёку от здания Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд.

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