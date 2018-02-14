Инцидент со стрельбой у здания Агентства нацбезопасности США не связан с терроризмом
В Федеральном бюро расследований (ФБР) заявили, что инцидент со стрельбой у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) США не связан с террористической деятельностью.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на ФБР.
«В ФБР заявили, что инцидент со стрельбой возле здания АНБ не связан с терроризмом», — пишет агентство.
#UPDATE No terror link in NSA shooting incident, FBI says— AFP news agency (@AFP) 14 февраля 2018 г.
Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы неподалёку от здания Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд.
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