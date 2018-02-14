Инцидент со стрельбой у здания Агентства нацбезопасности США не связан с терроризмом

В Федеральном бюро расследований (ФБР) заявили, что инцидент со стрельбой у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) США не связан с террористической деятельностью.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на ФБР.

«В ФБР заявили, что инцидент со стрельбой возле здания АНБ не связан с терроризмом», — пишет агентство.

#UPDATE No terror link in NSA shooting incident, FBI says — AFP news agency (@AFP) 14 февраля 2018 г.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы неподалёку от здания Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд.