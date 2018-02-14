ФБР расследует инцидент со стрельбой у здания Агентства нацбезопасности США

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ФБР расследует инцидент со стрельбой неподалёку от здания Агентства национальной безопасности США (Форт-Мид) в штате Мэриленд, передаёт Associated Press.

Сообщается, что сотрудники ФБР отправлены на место происшествия.

«Ситуация находится под контролем», — приводит агентство заявление АНБ.

По данным ведомства, в результате стрельбы пострадал один человек.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе у здания Агентства нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

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