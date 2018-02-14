МИД России обеспокоен ситуацией с экономической зоной Кипра
«Считаем, что заинтересованные стороны должны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряжённости в Восточном Средиземноморье, усложняя и без того существующие противоречия в регионе», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве надеются, что заинтересованные государства будут действовать в соответствии с нормами международного права.
«Мы поддержим то решение, которое будет найдено самими киприотами», — сказала Захарова.
Москва призвала вовлечённые страны искать исключительно мирные средства разрешения своих противоречий.