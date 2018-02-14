МИД России обеспокоен ситуацией с экономической зоной Кипра

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В МИД России с обеспокоенностью следят за развитием ситуации в исключительной экономической зоне Кипра. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о действиях Турции в этой зоне.

«Считаем, что заинтересованные стороны должны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряжённости в Восточном Средиземноморье, усложняя и без того существующие противоречия в регионе», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД. 

Также во внешнеполитическом ведомстве надеются, что заинтересованные государства будут действовать в соответствии с нормами международного права.  

«Мы поддержим то решение, которое будет найдено самими киприотами», — сказала Захарова. 

Москва призвала вовлечённые страны искать исключительно мирные средства разрешения своих противоречий.

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