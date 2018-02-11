Гендиректор «Ростеха» заявил, что Трамп ничего не делает для улучшения отношений России и США
Об этом он сказал в интервью The Washington Post.
«Да, это то, что он говорит. Но он ничего не делает. И, на самом деле, всё наоборот: смотрите, появились новые списки. Это улучшит отношения? Я сомневаюсь», — сказал он, комментируя заявление журналиста о том, что глава США говорит о желании наладить российско-американские отношения.
Чемезов также добавил, что ожидал, что после избрания Трампа отношения двух стран наладятся, однако сложившаяся ситуация демонстрирует, что сам американский лидер находится в сложном положении в связи с данным вопросом.
«Он заявлял в своей предвыборной кампании, что готов пересмотреть отношения с Россией после вступления в должность и снизить напряжённость, возникшую при правлении Барака Обамы. К сожалению, этого ещё не произошло, потому что он и сам находится под пристальным вниманием», — отметил глава «Ростеха».
Ранее Чемезов заявил, что Россия может продать свою зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» США.
В феврале член комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва не будет другом Вашингтона.