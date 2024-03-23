В МИД Германии на русском языке выразили соболезнования россиянам

В МИД ФРГ выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» на русском языке.

«Выражаем свои соболезнования людям в России. Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье... Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор — где бы подобные атаки ни совершались», — говорится в сообщении ведомства.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла ранее призвал найти тех, кто стоит за организацией теракта в «Крокус Сити Холле».

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.