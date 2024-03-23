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Лидер АдГ Хрупалла призвал найти тех, кто стоит за терактом в России

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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал найти тех, кто стоит за организацией теракта в «Крокус Сити Холле».
Лидер АдГ Хрупалла призвал найти тех, кто стоит за терактом в России
  • AFP

«Выражаю искренние соболезнования России в связи с терактом в Москве. Мои соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим я желаю полного выздоровления. Теперь нужно разобраться в предыстории и найти тех, кто стоит за этим», — написал он в X.

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.

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