Лидер АдГ Хрупалла призвал найти тех, кто стоит за терактом в России

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал найти тех, кто стоит за организацией теракта в «Крокус Сити Холле».

«Выражаю искренние соболезнования России в связи с терактом в Москве. Мои соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим я желаю полного выздоровления. Теперь нужно разобраться в предыстории и найти тех, кто стоит за этим», — написал он в X.

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.