Президент Азербайджана выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Отмечается, что азербайджанский лидер выразил решительное осуждение этого террористического акта.

«От имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Алиев.

Ранее Сирия решительно осудила теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Московской области.