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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Эрдоган выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокусе»

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, глава МИД Турции позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени Эрдогана передал соболезнования российскому народу.

Также в Анкаре выразили безоговорочное осуждение кровавого теракта.

Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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