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Швыдкой: Словакия готова к диалогу о возобновлении культурных контактов с Россией

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Власти Словакии готовы к диалогу о возобновлении культурного сотрудничества с Россией.
Швыдкой: Словакия готова к диалогу о возобновлении культурных контактов с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил российским журналистам спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Как мне представляется, сегодня словацкие власти готовы к началу диалога о том, каким образом может возобновиться культурное сотрудничество, если не на государственном уровне, то хотя бы на уровне культурных институтов», — цитирует его ТАСС.

Швыдкой добавил, что разговор, в том числе в МИД и парламенте, даст большее понимание того, какие проекты будут реализованы и какой путь будет выбран при возобновлении культурных контактов.

Отмечается, что Швыдкой совершит визит в Словакию в ближайшее время.

Ранее замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов заявил, что Русский дом в Вашингтоне продолжает работать, проводятся культурные мероприятия вопреки давлению со стороны американских властей, похожая ситуация и в Европе.

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