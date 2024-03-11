Швыдкой: Словакия готова к диалогу о возобновлении культурных контактов с Россией

Власти Словакии готовы к диалогу о возобновлении культурного сотрудничества с Россией.

Об этом сообщил российским журналистам спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Как мне представляется, сегодня словацкие власти готовы к началу диалога о том, каким образом может возобновиться культурное сотрудничество, если не на государственном уровне, то хотя бы на уровне культурных институтов», — цитирует его ТАСС.

Швыдкой добавил, что разговор, в том числе в МИД и парламенте, даст большее понимание того, какие проекты будут реализованы и какой путь будет выбран при возобновлении культурных контактов.

Отмечается, что Швыдкой совершит визит в Словакию в ближайшее время.

Ранее замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов заявил, что Русский дом в Вашингтоне продолжает работать, проводятся культурные мероприятия вопреки давлению со стороны американских властей, похожая ситуация и в Европе.