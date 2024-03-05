Россотрудничество: русские дома в США и Европе продолжают работать вопреки давлению

Русский дом в Вашингтоне продолжает работать, проводятся культурные мероприятия вопреки давлению со стороны американских властей, похожая ситуация и в Европе.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

По его словам, гуманитарные контакты продолжаются.

«И наш Русский дом в Вашингтоне работает, туда приходят люди и проводятся культурные мероприятия», — сказал Поликанов.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков допустил, что в Словакии возобновится работа Русского дома.

В октябре Примаков сообщил о приостановке работы Русских домов в Палестине и Израиле.