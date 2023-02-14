WSJ: США обсуждают передачу Украине перехваченного у берегов Йемена оружия
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По словам неназванных представителей американской администрации, идёт обсуждение передачи Киеву 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшого количества противотанковых ракет и более 7 тыс. взрывателей.
Отмечается, что речь идёт об арсенале, который был изъят в последние месяцы у побережья Йемена на судах контрабандистов.
Ранее глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что страна поставит на Украину восемь танков, до четырёх машин поддержки и средства на боеприпасы и запчасти.