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В МИД России рассчитывают, что заседание платформы «3 + 3» состоится в ближайшие месяцы

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Заседание платформы регионального сотрудничества в формате «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.
В МИД России рассчитывают, что заседание платформы «3 + 3» состоится в ближайшие месяцы
  • globallookpress.com

«В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания «3 + 3». Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы», — приводит ТАСС его слова.

Гончар не исключил, что приглашение на заседание могут отправить и Грузии.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг зерновой сделки.

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