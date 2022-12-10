В МИД России рассчитывают, что заседание платформы «3 + 3» состоится в ближайшие месяцы
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«В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания «3 + 3». Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы», — приводит ТАСС его слова.
Гончар не исключил, что приглашение на заседание могут отправить и Грузии.
В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг зерновой сделки.