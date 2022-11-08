В ГД попросили проверить причастность британских спецслужб к взрывам на Крымском мосту
«Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту», — написал Луговой в своём Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что во взрывах на Крымском мосту прослеживается «британский след».
Депутат напомнил, что в 2014 году Доннелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.