В ГД попросили проверить причастность британских спецслужб к взрывам на Крымском мосту

Депутат Государственной думы Андрей Луговой попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить причастность офицера британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту.

«Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту», — написал Луговой в своём Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что во взрывах на Крымском мосту прослеживается «британский след».

Депутат напомнил, что в 2014 году Доннелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.