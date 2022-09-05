The Hill: США придётся пойти на компромисс с Россией в украинском кризисе
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Он пишет, что окно возможностей для Вашингтона на Украине стремительно уменьшается, при этом время играет на руку России.
Также аналитик считает, что экономические или милитаристские нападки на Россию не могут поменять ситуацию к лучшему для Запада.
Биб обратил внимание на высокие цены на бензин и продукты в США. Также он заявил, что европейские страны сталкиваются с перспективой холодной зимы и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей.
По его мнению, «затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно».
Ранее в американском Госдепе заявили, что Соединённые Штаты считают критически важным сохранение дипломатических контактов с Россией на фоне кризиса на Украине.
Также американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал решение администрации президента США Джо Байдена запросить ещё $11 млрд на военную помощь для украинской армии, тогда как «люди в США попадают под раздачу».