США придётся пойти на компромисс с Россией в украинском кризисе. Об этом заявил бывший глава отдела анализа России в ЦРУ и бывший штатный советник по России вице-президента США Дика Чейни Джордж Биб в своей статье для The Hill.

Он пишет, что окно возможностей для Вашингтона на Украине стремительно уменьшается, при этом время играет на руку России.

Также аналитик считает, что экономические или милитаристские нападки на Россию не могут поменять ситуацию к лучшему для Запада.

Биб обратил внимание на высокие цены на бензин и продукты в США. Также он заявил, что европейские страны сталкиваются с перспективой холодной зимы и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей.

По его мнению, «затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно».

Ранее в американском Госдепе заявили, что Соединённые Штаты считают критически важным сохранение дипломатических контактов с Россией на фоне кризиса на Украине.

Также американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал решение администрации президента США Джо Байдена запросить ещё $11 млрд на военную помощь для украинской армии, тогда как «люди в США попадают под раздачу».