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The Hill: США придётся пойти на компромисс с Россией в украинском кризисе

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США придётся пойти на компромисс с Россией в украинском кризисе. Об этом заявил бывший глава отдела анализа России в ЦРУ и бывший штатный советник по России вице-президента США Дика Чейни Джордж Биб в своей статье для The Hill.
The Hill: США придётся пойти на компромисс с Россией в украинском кризисе
  • Gettyimages.ru

Он пишет, что окно возможностей для Вашингтона на Украине стремительно уменьшается, при этом время играет на руку России.

Также аналитик считает, что экономические или милитаристские нападки на Россию не могут поменять ситуацию к лучшему для Запада. 

Биб обратил внимание на высокие цены на бензин и продукты в США. Также он заявил, что европейские страны сталкиваются с перспективой холодной зимы и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей.

По его мнению, «затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно».

Ранее в американском Госдепе заявили, что Соединённые Штаты считают критически важным сохранение дипломатических контактов с Россией на фоне кризиса на Украине.

Также американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал решение администрации президента США Джо Байдена запросить ещё $11 млрд на военную помощь для украинской армии, тогда как «люди в США попадают под раздачу».

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