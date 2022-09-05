Песков счёл несправедливой риторику о развороте России на Восток на фоне санкций
«Это важнейший для нас регион. При этом совершенно несправедливо говорить о том, что теперь мы развернулись на Восток и стали расставлять приоритеты по-другому», — сказал он ТАСС.
По словам Пескова, регион всегда был очень важным для торгово-экономических отношений, сейчас эта линия продолжается.
Ранее эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил, что президенту США Джо Байдену не удастся убедить страны Ближнего Востока отвернуться от России и отступить от договорённостей с ней.