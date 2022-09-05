Песков счёл несправедливой риторику о развороте России на Восток на фоне санкций

Говорить о том, что Россия начала разворот на Восток на фоне введённых санкций, несправедливо, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) всегда был важен для страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это важнейший для нас регион. При этом совершенно несправедливо говорить о том, что теперь мы развернулись на Восток и стали расставлять приоритеты по-другому», — сказал он ТАСС.

По словам Пескова, регион всегда был очень важным для торгово-экономических отношений, сейчас эта линия продолжается.

Ранее эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил, что президенту США Джо Байдену не удастся убедить страны Ближнего Востока отвернуться от России и отступить от договорённостей с ней.