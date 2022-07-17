Hamshahri: Байден не сможет убедить Ближний Восток перестать сотрудничать с Россией

Президенту США Джо Байдену не удастся убедить страны Ближнего Востока отвернуться от России и отступить от договорённостей с ней.

Об этом пишет иранское издание Hamshahri.

По мнению автора статьи, американский лидер проводит провальную политику в отношении Саудовской Аравии.

«Президент США тем не менее не теряет надежды добиться от Эр-Рияда согласия на увеличение нефтедобычи с тем, чтобы хотя бы приостановить рост мировых цен на нефть и, соответственно, на бензин», — подчеркнул эксперт.

Автор статьи отметил, что политика Вашингтона на Ближнем Востоке превратилась из стратегической в пассивную.

По его мнению, Соединённые Штаты преследуют сиюминутные интересы — уступки по нефтедобыче, — чтобы повлиять на мировые цены из-за украинского кризиса.

Эксперт подчеркнул, что Саудовская Аравия не отвернётся от России и не отступит от договорённостей с ней.

«Низкий уровень добычи в целом и соглашения с Россией отвечают её стратегическим, долгосрочным интересам», — заявил он.

Экономика и благосостояние Саудовской Аравии, по словам эксперта, зависят от цен на нефть и доходов от её поставок на мировые рынки.

Он подчеркнул, что цели, преследуемые Вашингтоном на Ближнем Востоке, не интересуют Эр-Рияд.

Ранее издание The Washington Post писало, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который он намерен осуществить с целью подписания договора об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.