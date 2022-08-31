Представители Telegram наняли юристов в ФРГ для разбирательств с властями
«Их ответ проверяется, готовится решение», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что Telegram уполномочил адвокатское бюро в Германии для юридического представления своих интересов в рамках обоих разбирательств.
О каких именно претензиях идёт речь в BfJ не уточнили.
В феврале 2022 года модераторы мессенджера Telegram заблокировали 64 канала по требованию правоохранительных органов Германии после состоявшихся переговоров с правительством ФРГ.
Стороны договорились оставаться «в тесном контакте».
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что не ставит перед собой цель отключить мессенджер Telegram в стране.