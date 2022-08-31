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Представители Telegram наняли юристов в ФРГ для разбирательств с властями

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Представители мессенджера Telegram наняли двух юристов в Германии для разбирательств с двумя претензиями от властей ФРГ, сообщает газета редакционной группы Funke со ссылкой на Федеральное ведомство по делам юстиции (BfJ).

«Их ответ проверяется, готовится решение», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Telegram уполномочил адвокатское бюро в Германии для юридического представления своих интересов в рамках обоих разбирательств.

О каких именно претензиях идёт речь в BfJ не уточнили.

В феврале 2022 года модераторы мессенджера Telegram заблокировали 64 канала по требованию правоохранительных органов Германии после состоявшихся переговоров с правительством ФРГ.

Стороны договорились оставаться «в тесном контакте».

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что не ставит перед собой цель отключить мессенджер Telegram в стране. 

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