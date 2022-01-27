Глава МВД ФРГ Фезер заявила, что не преследует цель «отключить Telegram»

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что не ставит перед собой цель отключить мессенджер Telegram в стране.
Глава МВД ФРГ Фезер заявила, что не преследует цель «отключить Telegram»
  • AP

«Нет, конечно же, я не ставлю перед собой цель отключить Telegram», — цитирует РИА Новости слова министра в эфире радио Hessischer Rundfunk.

Ранее, как сообщал таблоид Bild, Федеральное уголовное ведомство Германии создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.

Уточняется, что, по данным органов безопасности, Telegram всё чаще становится средством радикализации.

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