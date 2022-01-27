Глава МВД ФРГ Фезер заявила, что не преследует цель «отключить Telegram»
- AP
«Нет, конечно же, я не ставлю перед собой цель отключить Telegram», — цитирует РИА Новости слова министра в эфире радио Hessischer Rundfunk.
Ранее, как сообщал таблоид Bild, Федеральное уголовное ведомство Германии создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.
Уточняется, что, по данным органов безопасности, Telegram всё чаще становится средством радикализации.