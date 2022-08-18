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CNN Türk заявил об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского

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Турецкий телеканал CNN Türk заявил, что Россия якобы смягчила позицию касательно возможных переговоров российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
CNN Türk заявил об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского
  • РИА Новости

Как заявили источники телеканала, если раньше российская сторона настаивала на составлении дорожной карты по Украине до встречи на высшем уровне, то теперь допустила возможность обсуждения дорожной карты непосредственно на встрече президентов России и Украины.

Источники добавили, что лидеры двух стран могут обсудить и определить дорожную карту, после чего делегации могут приступить к её реализации.

По данным источников, о возможности переговоров на высшем уровне для согласования дорожной карты Путин дал понять турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе встречи 5 августа в Сочи.

Ранее телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники заявил, что Эрдоган в рамках визита во Львов предложит Зеленскому помощь в организации встречи с Путиным.

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