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В Британии заявили, что нарушивший границу России самолёт выполнял рутинную операцию

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В посольстве Великобритании в России прокомментировали сообщения о том, что британский самолёт нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.
В Британии заявили, что нарушивший границу России самолёт выполнял рутинную операцию
  • РИА Новости

«Российский МиГ-31 совершил опасный манёвр сближения с самолётом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.

В российском Минобороны сообщили, что воздушную границу России нарушил британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.

В ведомстве отметили, что истребитель МиГ-31БМ вытеснил британский самолёт за пределы территории России.

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