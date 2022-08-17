В Британии заявили, что нарушивший границу России самолёт выполнял рутинную операцию

В посольстве Великобритании в России прокомментировали сообщения о том, что британский самолёт нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.

«Российский МиГ-31 совершил опасный манёвр сближения с самолётом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.

В российском Минобороны сообщили, что воздушную границу России нарушил британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.

В ведомстве отметили, что истребитель МиГ-31БМ вытеснил британский самолёт за пределы территории России.