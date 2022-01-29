«Смягчить репутационные потери»: как Пентагон планирует снизить ущерб для мирного населения в ходе военных операций США

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин поручил Пентагону разработать план действий «по снижению ущерба для гражданского населения» во время американских военных операций. В ведомстве отметили, что изменения в работе «должны быть структурными», а защита мирных граждан «по-прежнему является ключевым фактором конечного успеха» военных операций страны. По мнению экспертов, эта инициатива Пентагона — прежде всего попытка улучшить собственный имидж на фоне резонансной атаки в Кабуле в августе прошлого года, когда погибли местные жители, а также стремление легитимизировать военные интервенции Вашингтона в глазах мировой общественности.

Министр обороны США Ллойд Остин поручил Пентагону разработать план действий «по снижению ущерба для гражданского населения» во время военных операций США за рубежом.

«В данном плане действий изложены шаги, которые предпримет министерство, а также ресурсы, которые потребуются для выполнения соответствующих рекомендаций, согласно проведённым недавно исследованиям об ущербе гражданскому населению, которые были выполнены по запросу Минобороны», — пояснил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, защита гражданского населения «по-прежнему является ключевым фактором конечного успеха» военных операций Соединённых Штатов.

«Как неоднократно отмечал министр, это стратегический и моральный императив», — сказал Кирби.

В Пентагоне также уточнили, что план действий был разработан в том числе исходя из исследования корпорации RAND.

«Несмотря на то что Минобороны приняло на себя обязательства по внедрению целого ряда норм и процедур, связанных с защитой гражданского населения, слабые места и несоответствия ещё остаются», — рассказал старший научный сотрудник RAND Майкла Макнерни.

По его оценке, ведомство недостаточно организовано и обеспечено ресурсами, чтобы должным образом реагировать на «инциденты, связанные с причинением вреда гражданскому населению».

В то же время Макнерни отметил, что оценка и расследование всех масштабов ущерба, нанесённого гражданскому населению после американских военных операций, «имеют решающее значение для того, чтобы помочь Вооружённым силам США выполнять свои обязанности по его защите».

«От Министерства обороны потребуется провести улучшения, чтобы решать проблемы, связанные с ущербом гражданскому населению, на уровне институциональных, а не только оперативных изменений», — констатировал старший научный сотрудник RAND.

В Пентагоне признали такие выводы справедливыми.

«(Изменения. — RT) должны быть структурными. Необходимо рассмотреть весь спектр того, как Минобороны проводит операции (в некоторых случаях смертельные), в контексте ущерба гражданскому населению», — приводит ведомство слова неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин

AP

© Alex Brandon

В Минобороны США также добавили, что Ллойд Остин уже поручил создать центр передового опыта по защите гражданского населения.

«По словам министра, в боевых командованиях действуют разные процессы и даже разные графики. Стандартизация процесса будет означать обеспечение надлежащей обратной связи с участниками операций, аналитиками разведки и теми, кто занимается ликвидацией последствий», — говорится в сообщении Минобороны США.

«Видимость бурной деятельности»

Новые инициативы главы Пентагона эксперты трактуют прежде всего как реакцию на недовольство в обществе, которое сохраняется после удара беспилотника США по Кабулу 29 августа 2021 года и гибели из-за этого местных жителей.

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Напомним, в сентябре прошлого года США взяли на себя ответственность за эту «ошибочную» атаку и жертвы среди гражданских лиц. Как сообщил тогда Остин, в ходе расследования выяснилось, что из-за удара США погибли десять мирных жителей, включая семерых детей. Глава Пентагона назвал это «ужасной ошибкой», из которой военнослужащие США «постараются извлечь уроки». Он также призвал «не допускать повторения подобных ситуаций».

Позднее, в декабре, Джон Кирби заявил, что Пентагон не будет привлекать к ответственности американских военнослужащих, причастных к произошедшему.

По мнению политолога Александра Асафова, после этих событий новые инициативы Остина по защите гражданского населения — попытка «смягчить репутационные потери».

«Судя по всему, в США осознают, что эта история — самая резонансная из всех, когда Пентагону приходилось признавать вину своих солдат за убийство мирных граждан во время военной операции за рубежом», — отметил Асафов в разговоре с RT.

Военнослужащие армии США в Кабуле, Афганистан

AP

© Shekib Rahmani

Схожей позиции придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Сейчас Пентагон создаёт видимость бурной деятельности, чтобы снизить общественный резонанс, который до сих пор существует после авиаудара по Кабулу. То, что очень скромно в RAND назвали «слабыми местами» в работе ведомства, было известно и без всяких исследований — достаточно было следить за событиями в Афганистане, а также в других странах, где США вели боевые действия», — пояснил Рогулёв в беседе с RT.

Ситуация в САР

Политологи напоминают, что в последние годы гражданское население страдало от действий военных США не только в Афганистане, но и в Сирии.

Как сообщил накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, с 21 января местные военизированные формирования при поддержке авиации Вооружённых сил США проводят военную операцию, сопровождающуюся кровопролитными боями, в том числе в густонаселённых районах Сирии.

«В результате интенсивных воздушных ударов в Хасеке были разрушены здания технического колледжа и экономического факультета местного университета, уничтожен склад горючего, прекращено электроснабжение города. Точное число погибших среди мирных жителей на данный момент определить трудно», — отметил он.

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По словам Полянского, Россия крайне встревожена возможными неизбирательными ударами американских ВВС, после задействования которых «уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения».

Первый заместитель постпреда России при ООН также обратил внимание, что «возвышенная риторика США» о защите гражданских лиц во время военных операций в реальности «в очередной раз радикально разошлась с их собственными действиями».

«Об игнорировании мер по защите гражданских лиц красноречиво свидетельствует массовый отток мирного населения из зоны боёв (сирийский город Хасеке. — RT): более 45 тыс. человек, по сведениям УКГВ ООН», — отметил Полянский.

Он также напомнил, что при бомбардировке США в Багузе в 2019 году погибли не менее 80 человек, «большинство из которых женщины и дети».

«При этом никто не понёс наказания, несмотря на признание Вашингтоном своей вины. Это к вопросу о высоких американских стандартах по привлечению к ответственности, о которых мы так часто слышим от западных коллег», — подчеркнул он.

Дмитрий Полянский также призвал членов Совбеза организации добиваться от США подробного отчёта о жертвах среди гражданского населения, «любых случаях нарушения международного гуманитарного права и наказании виновных в этом лиц».

Последствия авиаудара в Сирии

AP

© Hassan Ammar

Ранее, в декабре 2021 года, газета The New York Times со ссылкой на документы Минобороны США сообщила, что Пентагон существенно преуменьшал число погибших среди гражданского населения при авиаударах в Сирии, Ираке и Афганистане. Издание отмечало, что американские военные заявляли о гибели 1417 мирных жителей в результате авиаударов США в рамках борьбы с ИГ* в Ираке и САР и о 188 жертвах среди мирных афганцев из-за воздушных операций Соединённых Штатов в Афганистане.

«Пустить общественности пыль в глаза»

По мнению экспертов, Соединённые Штаты из-за собственных непродуманных действий во время военных кампаний в Афганистане, Сирии и Ираке понесли «большой имиджевый ущерб».

Как отметил в интервью RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, именно после афганских событий Вашингтон осознал необходимость реабилитироваться в глазах мировой общественности.

«Тогда им пришлось признать свою вину в убийстве ни в чём не повинных граждан. При этом Пентагон о многом не рассказывает, в том числе и о преступлениях американских военных в Ираке и Сирии. Не говорят в Минобороны США и о том, как американские солдаты могли по ошибке убить сразу несколько семей, перепутав их с террористами», — говорит Блохин.

Впрочем, по его словам, в реальности Вашингтон мало обеспокоен судьбой мирного населения.

«Для них главное то, чтобы все эти военные интервенции США выглядели легитимно и их поддерживали союзники. О защите гражданских в Пентагоне не думают. Его новые инициативы — это лишь попытка пустить общественности пыль в глаза и улучшить свой имидж», — считает Блохин.

Он не исключает, что предложения главы американского Минобороны по защите населения во время американских военных операций могут говорить о планах Вашингтона по дальнейшим интервенциям.

«Это попытка наметить план, которого Пентагон сможет придерживаться в ходе возможных военных действий за пределами страны. Цель министерства — добиться того, чтобы действия Вашингтона не раздражали общественность», — рассуждает аналитик.

Александр Асафов, в свою очередь, считает, что стратегия Пентагона по защите гражданского населения говорит о том, что в ведомстве фактически признают, что подобные трагические инциденты будут повторяться.

Военнослужащие армии США в Багдаде

AFP

© THIBAULD MALTERRE

«По этой причине Вашингтону нужны какие-то связные, внятные протоколы, в которых бы был прописан алгоритм действий американских военных», — отметил Асафов.

В то же время он прогнозирует, что эффективность такой программы будет стремиться к нулю.

«Во-первых, первичные планы действий Пентагона вряд ли будут применимы к конкретной ситуации, во-вторых, ведомству, скорее всего, на практике не удастся ничего сделать. Дело в том, что Минобороны США позволяет себе финансировать любые проекты, даже самые парадоксальные, и при этом не стремится к каким-то ощутимым результатам», — заключил Асафов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.