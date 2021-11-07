«Это другое»: как в ЕС перенимают опыт Трампа в строительстве стен на границе с Белоруссией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС в связи с заявлениями Литвы и Польши о строительстве ограждений на границе с Белоруссией для предотвращения проникновения на территории этих стран нелегальных мигрантов. По её словам, в своё время аналогичное строительство на американо-мексиканской границе, начатое 45-м президентом США Дональдом Трампом, было подвергнуто резкому осуждению. Теперь же в Европе сами стараются отгородиться от нелегалов высокими стенами. По мнению экспертов, проблема миграции, с которой сейчас столкнулись Литва и Польша, показала их несамостоятельность как государственных субъектов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ограждения, которые строят Литва и Польша на границе с Белоруссией, со стеной 45-го президента США Дональда Трампа на границе с Мексикой. По её словам, в своё время инициатива американского президента была жёстко раскритикована.

«Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Помимо этого, как отметила дипломат, в стремлении не допустить нелегалов на свою территорию некоторые государства ЕС задействуют силовые методы, физически выдворяя просителей убежища из страны или не давая им проникнуть через свою границу.

«Теперь понятно, почему настолько спокойно в Европе относятся к тому филиалу ада, который разворачивается руками Варшавы и Вильнюса на восточной границе ЕС с Белоруссией. Этот сознательный шаг укладывается в общую концепцию миграционной политики ЕС. В нём нет места ни европейскому праву, ни Женевской конвенции о статусе беженцев, ни простому людскому состраданию», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Стена на американо-мексиканской границе

AP

© Gregory Bull

Литовские инициативы

Между тем ранее в Литве сообщили, что общая протяжённость стены на участке границы будет составлять 500 км. По предварительным подсчётам, инженерное сооружение обойдётся стране в €152,5 млн (12,6 млрд рублей).

По словам замначальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видаса Мачайтиса, в зависимости от финансирования строительные работы могут продлиться от года до двух лет.

При этом в Вильнюсе надеются, что расходы на строительство заградительных сооружений возьмёт на себя ЕС. Как заявила в конце сентября глава МВД Литвы Агне Билотайте, нелегальная миграция является проблемой для всего Евросоюза, поэтому и деньги на борьбу с ней должны выделяться из общего бюджета.

В этом вопросе Литва заручилась поддержкой Польши, которая также намерена возвести на своей границе забор.

«Обе стороны единодушно согласились с тем, что необходимо изыскать финансирование ЕС для строительства забора», — говорилось в пресс-релизе литовского МВД по итогам встречи Агне Билотайте и замглавы польского Министерства внутренних дел Бартоша Гродецкого.

Мигранты на территории Литвы

AP

© Mindaugas Kulbis

Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам октябрьского саммита ЕС в Брюсселе заявила, что ЕК не станет выделять средства на строительство каких-либо заграждений, несмотря на требования восточноевропейских стран.

«У ЕС есть твёрдые принципы, мы никогда не станем финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на наших границах», — сказала фон дер Ляйен.

Однако президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявление главы ЕК неокончательным решением, подчеркнув, что страна продолжит добиваться финансового обеспечения строительства от ЕС.

Пока же правительство республики продлило мандат участия армии в охране границы с Белоруссией на три месяца.

Польша даёт отпор

Но если в Литве строительство забора идёт полным ходом, то в Польше решение о возведении стены официально было принято только в начале ноября. Соответствующий закон 2 ноября подписал президент страны Анджей Дуда.

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Как сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински, ограждение высотой 5,5 м и длиной 180 км будет оснащено высокотехнологичным оборудованием — камерами наблюдения и датчиками движения.

«Я хочу особо подчеркнуть, что мы используем самые современные электронные методы управления границей. Это не будет исключительно физическая и инженерная преграда, это будет целая система наблюдения за периметром», — заявил Камински.

Помимо этого, в Польше продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который был продлён президентом Анджеем Дудой на 60 дней. Ведь, как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, страна «не хочет быть предметом жестокой игры, которая ведётся из Минска и Москвы».

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Нашли виноватых

Заявления в адрес России и Белорусии в том, что они якобы виноваты в нашествии мигрантов, звучат в Евросоюзе довольно регулярно.

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Так, представитель ЕС при ООН Олаф Скуг ранее говорил, что Минск политизирует тему мигрантов.

При этом в МИД Белоруссии заявили о готовности Минска провести консультации по ситуации с мигрантами. Однако, как отметил глава ведомства Владимир Макей, в ЕС от этого категорически отказываются.

Аналогичные претензии в связи с наплывом нелегалов, но уже в адрес России высказывал министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. По его словам, правительство в Минске не действует «без ведома или одобрения Москвы».

В Москве эти обвинения назвали «полным абсурдом». Во время брифинга для прессы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что все проблемы с мигрантами Запад испытывает из-за своих силовых операций в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане.

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

О непричастности РФ к ситуации на границах Евросоюза сказал и президент страны Владимир Путин.

«Россия здесь ни при чём, это суверенное дело Белоруссии и её соседей», — подчеркнул президент.

Политизация ситуации

По мнению экспертов, проблема миграции, с которой сейчас столкнулись Литва и Польша, показала их несамостоятельность как государственных субъектов. Ведь ранее, как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, решение вопросов отсева беженцев брала на себя Белоруссия.

«Нынешнее руководство Польши и Литвы не в состоянии проводить сбалансированную политику. Они не умеют ни регулировать отношения внутри страны, ни отношения с другими странами, ни в целом выстраивать понятную тактику в отношении европейских и глобальных проблем. Поэтому нынешняя ситуация — свидетельство некомпетентности и отсутствия навыка справляться с более-менее серьёзными вызовами», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Уткин отметил, что нынешнее положение с мигрантами стоит рассматривать в более широком плане — в контексте политических противоречий, которые возникли между Белоруссией и Европейским союзом.

«Ведь имеющаяся проблема связана с отсутствием диалога между странами ЕС и Минском. При этом последний предлагает начать консультации для урегулирования ситуации, однако в ЕС убеждены, что Белоруссия пытается манипулировать им и, не желая этому поддаваться, отвергает все предложения», — сказал эксперт в комментарии RT.

При этом он предположил, что в некоторой степени нынешняя проблема даже играет на руку Варшаве и Вильнюсу.

«Ведь у них появился общий образ актуального врага, против которого можно сплотиться, а заодно и политических очков заработать. И, возможно, дополнительное финансирование у ЕС выбить», — подчеркнул аналитик.

Однако, как напомнил Оленченко, в Брюсселе эту ситуацию считают больше региональной, полагая, что с ней должны справляться на местах. К тому же, по его словам, потоки мигрантов не такие уж и значительные по сравнению с 2014—2015 годами.

Между тем Сергей Уткин обратил внимание на тот факт, что сейчас в Европе наблюдается разделение мигрантов на «своих» и «чужих», когда речь заходит о тех, кто пробирается сам через Белоруссию, и афганцев, которых вывозят самолётами.

«Из Афганистана вывозят в основном специалистов, которые могут быть полезны ЕС. Ведь из республики забирают не всех подряд, а оценивают, в какой мере тот или иной афганец помогал коалиционным силам. Те же, кто бежит через Белоруссию, не представляют особого интереса для европейских стран. Однако это абсолютно не оправдывает те методы, которые применяют отдельные государства в отношении этих беженцев», — заключил Уткин.