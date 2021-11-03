Литва на три месяца продлила мандат участия армии в охране границы с Белоруссией

Правительство Литвы по ходатайству МВД на три месяца продлило участие армии в охране границы с Белоруссией.

«Ситуация на границе остается сложной. Белорусский режим продолжает использовать схемы переброски мигрантов. Мы должны быть в готовности обеспечить надежную охрану границы, чему способствует продление на три месяца мандата армии, которая оказывает эффективную помощь пограничникам», — приводит ТАСС слова главы МВД Литвы Агне Билотайте.

В помощь службе охраны границы при МВД Литвы с августа направлено около 1,2 тыс. военнослужащих.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе с Белоруссией.