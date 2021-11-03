Президент Польши Дуда подписал закон о строительстве укрепления на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе с Белоруссией.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского лидера.

29 октября нижняя палата парламента Польши (сейм) окончательно приняла закон о строительстве забора на границе с Белоруссией.

Как пишет «Польское радио», укрепление обойдётся в общей сложности в 1,615 млрд злотых, это около €350 млн.

Отмечается, что с начала года пограничники зафиксировали 29 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, в том числе 15,7 тыс. в самом октябре.