В МИД России назвали абсурдным заявление главы МВД ФРГ о миграционном кризисе
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По её словам, ключи проблемы лежат в западных столицах, в том числе в Вашингтоне и Брюсселе.
Захарова отметила, что «первопричиной миграционного кризиса стали инициированные именно коллективным Западом под руководством США, ведущих стран НАТО силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан».
«Призывы к Минску и Москве пресечь исход беженцев в той форме, в которой это всё было преподнесено, просто несостоятельны с учётом действий западной коалиции в регионе Ближнего Востока, Северной Африке и в Афганистане. При чём тут Минск и Москва, как они вообще умудрились соединить эти темы? Всё это выглядит как минимум странно», — заявила она.
Ранее Зеехофер заявил, что санкции против белорусских властей и ответственных за доставку мигрантов станут способами борьбы с миграционным кризисом на границе ЕС с Белоруссией.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко руководителем переправки мигрантов в Евросоюз.