Ирак не будет направлять потенциальных беженцев в Минск до конца года

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что иракские власти до конца 2021 года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Их (иракские. — RT) авиакомпании не будут минимум до конца этого года вывозить (потенциальных беженцев. — RT) в Белоруссию», — сказал Зеехофер.

По его словам, санкции против белорусских властей и ответственных за доставку мигрантов станут способами борьбы с миграционным кризисом на границе ЕС с Белоруссией.

Зеехофер также подтвердил, что сделал предложение Польше: организовать совместное пограничное патрулирование в условиях притока беженцев в ЕС через Белоруссию на территории Польши.

«Мы поддерживаем польское правительство в защите от незаконной миграции на границе с Белоруссией или Латвией и Литвой», — подчеркнул министр внутренних дел ФРГ.

В августе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане.

В сентябре министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва решила приостановить высылку афганских нелегальных мигрантов.