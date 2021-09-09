Литва решила приостановить высылку афганских нелегальных мигрантов

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти страны приняли решение приостановить на неопределённое время высылку граждан Афганистана, незаконно проникших на литовскую территорию.
Литва решила приостановить высылку афганских нелегальных мигрантов
  • Reuters

«Принято протокольное решение, которое пока формально не узаконено, но согласовано с Департаментом миграции и другими ответственными инстанциями правительства, на неопределённое время приостановить высылку нелегальных мигрантов из Афганистана», — цитирует его ТАСС.

Как отметил министр, соответствующее решение связано со сложной внутриполитической ситуацией в Афганистане.

Как сообщает агентство, в Литве в лагерях размещения нелегальных мигрантов находятся 83 афганца.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить