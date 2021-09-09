Литва решила приостановить высылку афганских нелегальных мигрантов
- Reuters
«Принято протокольное решение, которое пока формально не узаконено, но согласовано с Департаментом миграции и другими ответственными инстанциями правительства, на неопределённое время приостановить высылку нелегальных мигрантов из Афганистана», — цитирует его ТАСС.
Как отметил министр, соответствующее решение связано со сложной внутриполитической ситуацией в Афганистане.
Как сообщает агентство, в Литве в лагерях размещения нелегальных мигрантов находятся 83 афганца.
Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане.