Литва решила приостановить высылку афганских нелегальных мигрантов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти страны приняли решение приостановить на неопределённое время высылку граждан Афганистана, незаконно проникших на литовскую территорию.

«Принято протокольное решение, которое пока формально не узаконено, но согласовано с Департаментом миграции и другими ответственными инстанциями правительства, на неопределённое время приостановить высылку нелегальных мигрантов из Афганистана», — цитирует его ТАСС.

Как отметил министр, соответствующее решение связано со сложной внутриполитической ситуацией в Афганистане.

Как сообщает агентство, в Литве в лагерях размещения нелегальных мигрантов находятся 83 афганца.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане.