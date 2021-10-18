Маас заявил об использовании Лукашенко беженцев для давления на европейские страны

Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко руководителем переправки мигрантов в Евросоюз.

«Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Лукашенко является не кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов. — RT)», — цитирует РИА Новости лидера немецкого внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции в отношении физических и юридических лиц Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».