Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с призывом о новых санкциях

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Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.
Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с призывом о новых санкциях
  • © FREDERICK FLORIN
  • AFP

Как говорится в сообщении на сайте Европарламента, в резолюции выражается сожаление по поводу того, что введённые экономические санкции ЕС оказали лишь «частичное влияние на режим» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Поэтому настоятельно призываем страны ещё больше усилить целенаправленные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых секторах Беларуси», — отмечается в ней.

В документе парламент также выразил солидарность с Литвой, Польшей и Латвией, «которые стали жертвами попыток белорусского режима направить значительное число мигрантов и беженцев к внешним границам ЕС». 

Депутаты Европарламента заявили, что нелегальная миграция в ЕС якобы является формой «гибридной войны, направленной на запугивание и дестабилизацию Европейского союза».

Ранее польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».

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