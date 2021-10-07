Польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов за сутки
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«Очередные рекорды. Вчера, 6 октября, Пограничная стража выявила 667 попыток нелегального пересечения границы Белоруссии и Польши», — говорится в сообщении Пограничной стражи Польши в Twitter.
Пограничники задержали семь нелегалов с турецкими паспортами и 13 человек, способствующих организации нелегального перемещения.
На прошлой неделе пограничная служба Польши вернула группу проникших в республику из Белоруссии нелегальных мигрантов на линию границы.