Польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов за сутки

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За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии.
Польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов за сутки
  • © РИА Новости / Виктор Толочко

«Очередные рекорды. Вчера, 6 октября, Пограничная стража выявила 667 попыток нелегального пересечения границы Белоруссии и Польши», — говорится в сообщении Пограничной стражи Польши в Twitter.

Пограничники задержали семь нелегалов с турецкими паспортами и 13 человек, способствующих организации нелегального перемещения.

На прошлой неделе пограничная служба Польши вернула группу проникших в республику из Белоруссии нелегальных мигрантов на линию границы.

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