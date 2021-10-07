Польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов за сутки

За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии.

«Очередные рекорды. Вчера, 6 октября, Пограничная стража выявила 667 попыток нелегального пересечения границы Белоруссии и Польши», — говорится в сообщении Пограничной стражи Польши в Twitter.

Пограничники задержали семь нелегалов с турецкими паспортами и 13 человек, способствующих организации нелегального перемещения.

На прошлой неделе пограничная служба Польши вернула группу проникших в республику из Белоруссии нелегальных мигрантов на линию границы.