Польша вернула группу мигрантов в места пересечения границы с Белоруссией

Пограничная охрана Польши вернула группу прошедших в республику из Белоруссии нелегальных мигрантов на линию границы.

Как сообщила пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская, задержанные в районе местности Михалово мигранты были возвращены на линию границы в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации.

По её словам, ни один мигрант не заявил, что нуждается в медицинской помощи.

«Все они получили еду и напитки. Никто не захотел подать прошение о международной защите. Все говорили, что хотят подать такие заявления в Германии. Это было конечное государство на их пути», — приводит ТАСС её слова.

Ранее служба охраны госграницы при МВД Литвы сообщила, что нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые пытались проникнуть в балтийскую республику из Белоруссии, вытеснили обратно.