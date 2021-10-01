Польша вернула группу мигрантов в места пересечения границы с Белоруссией

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Пограничная охрана Польши вернула группу прошедших в республику из Белоруссии нелегальных мигрантов на линию границы.
Польша вернула группу мигрантов в места пересечения границы с Белоруссией
  • Reuters

Как сообщила пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская, задержанные в районе местности Михалово мигранты были возвращены на линию границы в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации.

По её словам, ни один мигрант не заявил, что нуждается в медицинской помощи.

«Все они получили еду и напитки. Никто не захотел подать прошение о международной защите. Все говорили, что хотят подать такие заявления в Германии. Это было конечное государство на их пути», — приводит ТАСС её слова.

Ранее служба охраны госграницы при МВД Литвы сообщила, что нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые пытались проникнуть в балтийскую республику из Белоруссии, вытеснили обратно.

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