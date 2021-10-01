В Литве рассказали о вытеснении мигрантов в Белоруссию

Служба охраны госграницы при МВД Литвы рассказало, что нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые пытались проникнуть в балтийскую республику из Белоруссии, вытеснили обратно.

«Незаконно попасть в Литву в Швечёнском, Шальчининкском и Лаздияйском районах пытались 93 нелегальных мигранта, в том числе большая группа из 29 человек была вытеснена в Белоруссию в Лаздияйском районе», — приводит ТАСС сообщение службы.

Ведомство утверждает, что специальные средства и оружие при этом пограничниками не применялись.

Накануне Литва выступила с призывом к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) свернуть все финансовые операции в Белоруссии.