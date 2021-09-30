Литва призвала ЕБРР свернуть операции в Белоруссии

Литва выступила с призывом к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) свернуть все финансовые операции в Белоруссии.

Об этом глава Минфина Литвы Гинтара Скайсте заявила во время беседы с вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

«Призываем банк приостановить все операции в Белоруссии, так как его деятельность в этой стране чревата репутационными рисками», — приводит ТАСС её слова.

По оценке Скайсте, осуществление в Белоруссии с участием ЕБРР даже негосударственных проектов «может приносить прямую или опосредованную выгоду режиму».

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва за два месяца предприняли более 700 попыток выдворить мигрантов на белорусскую территорию.