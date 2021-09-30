Литва призвала ЕБРР свернуть операции в Белоруссии

Короткая ссылка
Литва выступила с призывом к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) свернуть все финансовые операции в Белоруссии.
Литва призвала ЕБРР свернуть операции в Белоруссии
  • Reuters

Об этом глава Минфина Литвы Гинтара Скайсте заявила во время беседы с вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

«Призываем банк приостановить все операции в Белоруссии, так как его деятельность в этой стране чревата репутационными рисками», — приводит ТАСС её слова.

По оценке Скайсте, осуществление в Белоруссии с участием ЕБРР даже негосударственных проектов «может приносить прямую или опосредованную выгоду режиму».

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва за два месяца предприняли более 700 попыток выдворить мигрантов на белорусскую территорию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить